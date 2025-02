Verdi ruft zu Warnstreiks bei Stadtwerken auf

Unter anderem sollen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes in Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Ingolstadt, Landshut und Regensburg die Arbeit niederlegen. Insgesamt gilt in etwa 20 bayerischen Kommunen ein Streikaufruf. In München soll es keinen Ausstand geben - mit Blick auf den Anschlag bei einer Gewerkschaftsdemo vor einer Woche. Am Tatort ist eine Gedenkveranstaltung geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 07:15 Uhr