Verdi ruft zu Warnstreiks bei Post und im Öffentlichen Dienst auf

München: Die Gewerkschaft Verdi ruft auch heute zu Warnstreiks in Bayern auf - und zwar gleich in zwei Tarifkonflikten. Zum einen bei der Deutschen Post - da sollen 2.000 Beschäftigte die Arbeit niederlegen - unter anderem in München, Nürnberg, Landsberg, Regensburg und Coburg. Zum anderen laufen auch Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Da ruft Verdi Mitarbeiter der Stadt Rosenheim zum Ausstand auf - unter anderem im Rathaus, im Bauhof, im Klinikum und bei der Müllabfuhr. Auch für das benachbarte Kolbermoor und für Ansbach gibt es einen Streikaufruf.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 06.02.2025 12:00 Uhr