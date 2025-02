Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Verdi ruft zu Warnstreiks auf: In Bayern sind besonders Ingolstadt und die Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen betroffen. Dort sollen Beschäftigte ganztägig die Arbeit niederlegen. In Bayreuth wird die Stadtverwaltung bestreikt, in Aschaffenburg bleiben Wertstoffhöfe geschlossen und der Hausmüll wird nicht abgeholt. In Freising sind unter anderen Beschäftigte von Kitas zum Warnstreik aufgerufen. Morgen und am Freitag trifft der Streik den Münchner Flughafen, ein Großteil der 1.600 Flüge wird anulliert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2025 08:15 Uhr