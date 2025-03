Verdi ruft zu Warnstreik in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf

München: Wegen eines Warnstreiks müssen Patienten heute mit Einschränkungen in Krankenhäusern rechnen. In Bayern sind etwa 30 Kliniken betroffen, geplante Operationen, die nicht dringlich sind, werden verschoben. Für akute Fälle gibt es eine Notversorgung. Die Gewerkschaft Verdi will mit der Aktion im Tarifstreit mit Bund und Kommunen Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Neben Kliniken werden auch Pflegeheime und Rettungsdienste bestreikt. Morgen sind auch Kitas betroffen. Es schließen aber nur Einrichtungen der Kommunen, in Kindergärten und Kinderkrippen der Wohlfahrtsverbände oder kirchlicher Träger wird die Arbeit nicht niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro mehr.

