Verdi ruft zu Streiks an Flughäfen am Donnerstag und Freitag auf

Meldungsarchiv - 18.04.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Auch Flugreisende, die am Donnerstag oder Freitag verreisen wollen, müssen sich wieder auf Wartezeiten und Ausfälle einstellen. Grund ist ein Streikaufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg. Er richtet sich an die Beschäftigten der Luftsicherheit sowie der Fluggast-, Personal- und Warenkontrollen. Die Gewerkschaft fordert höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie bessere Überstundenregelungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 19:00 Uhr