Verdi ruft zu massivem Warnstreik im Nahverkehr auf

Nachrichtenarchiv - 28.02.2023 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes verschärft die Gewerkschaft Verdi ihren Kurs. Sie weitet die Warnstreiks auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Wie Verdi angekündigt hat, sollen am Freitag in sechs Bundesländern Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen den ganzen Tag weitgehend stillstehen. Bayern als Ganzes ist nicht betroffen, wohl aber die Städte und Regionen Mittelfranken, Bamberg, Bayreuth, Regensburg, Ingolstadt, Landshut, Augsburg sowie München. In der Landeshauptstadt soll der Warnstreik sogar zwei Tage dauern, weil er schon Donnerstagfrüh beginnt. Ausgenommen sind zum einen Busse, die von Privatfirmen betrieben werden, zum anderen die S-Bahnen, denn sie gehören zur Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Ein Angebot der Arbeitgeber wurde abgelehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2023 20:15 Uhr