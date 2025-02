Verdi ruft zu Gedenkveranstaltung auf

Eine Woche nach dem Anschlag von München soll am Tatort in der Münchner Seidlstraße an die Opfer erinnert werden. Die Gewerkschaft will auch ein Zeichen gegen die politische Instrumentalisierung der Tat setzen. Warnstreik-Aufrufe gelten für München heute nicht. In vielen anderen bayerischen Kommunen sollen dagegen die Mitarbeiter der Stadtwerke die Arbeit niederlegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 09:15 Uhr