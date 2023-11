Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Einzelhandel auf

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzelhandel für heute zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Es seien sowohl Aktionen im Einzel- als auch im Großhandel geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Für Verbraucherinnen und Verbraucher dürfte es deshalb an den Kassen manchmal länger dauern. Möglicherweise müssen sich Kunden auch auf Lücken in den Supermarktregalen einstellen. Verdi reagiert mit dem Streikaufruf unter anderem auf die Forderungen des Handelsverbands Deutschlands nach einem Spitzengespräch der Sozialpartner auf Bundesebene, um die seit Monaten feststeckenden Verhandlungen voranzubringen. Verdi fordert im Einzelhandel in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Tarif-Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 06:00 Uhr