Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks bei der Post auf

München: Bei der Post stehen die Zeichen auf Streik. Auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen brachte keine Annäherung. Die Gewerkschaft verdi rief bereits für heute zu bundesweiten Warnstreiks auf. Davon sind auch Brief- und Paketzentren in Bayern betroffen, zum Beispiel in München und Nürnberg. Damit dürften viele Pakete und Briefe liegenbleiben. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Geld, die Post weist das als überhöht zurück. Die Verhandlungen für die bundesweit 160.000 Beschäftigten sollen am 8. Februar weitergehen.

