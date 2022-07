Verdi ruft zu bundesweitem Warnstreik bei der Lufthansa auf

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kunden der Lufthansa müssen sich Mitte der Woche auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Die Aktion soll von Mittwochfrüh bis Donnerstagsfrüh dauern. Betroffen sind die Bodendienste der Lufthansa auch am Standort in München, die Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und einige Servicedienste. Verdi fordert für die bundesweit 20.000 Mitarbeiter in diesen Bereichen unter anderem 9,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die Lufthansa hatte zuletzt unter anderem Festbeträge angeboten, was der Gewerkschaft nicht reicht. Die Warnstreiks kommen zu einer Zeit, in der wegen eines massiven Personalmangels in der Branche ohnehin an vielen Flughäfen Chaos herrscht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 11:00 Uhr