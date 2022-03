Verdi ruft zu bundesweiten Streiks bei Postbank auf

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Tarifstreit mit der Postbank hat Verdi die Beschäftigten für heute bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft erklärte, betroffen seien alle rund 15.000 Mitarbeiter der Filialen, Callcenter und Geschäftsstandorte. Man erwarte ein Angebot der Arbeitgeberseite, das der hohen Inflation bei gleichzeitig hohen Gewinnen der Deutschen Bank Rechnung trage, so Verdi. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank. Die Arbeitgeberseite hatte 4,9 Prozent mehr Geld in zwei Schritten angeboten - die Gewerkschaft fordert ein Plus von sechs Prozent, mindestens aber 180 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 10:00 Uhr