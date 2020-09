Verdi ruft Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf

Nachrichtenarchiv - 28.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Von heute bis Freitag sollen in mehreren Städten in Bayern zahlreiche kommunale Einrichtungen betroffen sein, etwa Kitas, Krankenhäuser, Behörden und Linienbusse. In München werden heute Kitas und das Klinikum München bestreikt, in Augsburg die Müllabfuhr. Für den morgigen Dienstag sind bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Landkreistag-Präsident Sager sieht das skeptisch. Ihm fehle jedes Verständnis für die Warnstreiks noch vor der entscheidenden Verhandlungsrunde im Oktober. Sie passten nicht in die Corona-Zeit mit steigender Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und drohenden Pleiten, sagte Sager der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Forderung von Verdi von 4,8 Prozent für alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nannte Sager "völlig überzogen".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.09.2020 03:00 Uhr