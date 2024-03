Verdi ruft Luftsicherheitspersonal auch am Freitag zu Warnstreiks auf

Hannover: Die Gewerkschaft Verdi hat das Luftsicherheitspersonal auch für übermorgen zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Das teilte der Flughafen Hannover mit. Welche Standorte am Freitag neben Hannover betroffen sind, ist noch unklar. Bereits morgen wird an fünf deutschen Flughäfen erneut gestreikt. Im Laufe der Nacht legen die Luftsicherheitskräfte schrittweise die Arbeit an den Airports in Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden Baden, Köln und Berlin nieder. Bei den Tarifverhandlungen geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Bereits heute waren die Flugbegleiter der Lufthansa in München im Ausstand - es kam zu etwa 400 Flugausfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 16:00 Uhr