Verdi ruft Luftsicherheitspersonal auch am Freitag zu Streiks auf

Hannover: Auch am Freitag wird es Einschränkungen im Flugverkehr in Deutschland geben. Denn die Gewerkschaft Verdi hat den für morgen geplanten Warnstreik des Luftsicherheitspersonals ausgeweitet. Laut Verdi werden am Freitag Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig von dem Streik betroffen sein. Morgen wird es die Flughäfen in Hamburg, Stuttgart Karlsruhe/Baden-Baden, Köln und Berlin betreffen. In den Tarifverhandlungen geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Heute streiken die Flugbegleiter der Lufthansa in München. Dadurch kommt es zu etwa 400 Flugausfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 17:00 Uhr