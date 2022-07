Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreiks auf

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will die Lufthansa einen Tag lang stilllegen. Die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals sind für übermorgen zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Warnstreik beginnt am Mittwoch um 3 Uhr 45 und geht bis Donnerstag um 6 Uhr. Betroffen sind die Flughäfen in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Der erste Streik bei der Lufthansa nach Beginn der Corona-Pandemie kommt vor dem Hintergrund eines teilweise chaotisch verlaufenen Neustarts der Branche. Personalengpässe und eine starke Urlaubsnachfrage haben schon ohne Streiks zu erheblichen Abfertigungsproblemen in diesem Sommer geführt.

