Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu mehrtägigem Warnstreik auf

Frankfurt am Main: Im Tarifkonflikt um das Lufthansa-Bodenpersonal hat die Gewerkschaft Verdi einen mehrtägigen Warnstreik ab morgen angekündigt. Der bundesweite Ausstand soll bis Freitag dauern. Zum Streik aufgerufen sind unter anderem Beschäftigte und Auszubildende der Lufthansa Technik. Das teilte Verdi soeben mit. Wie stark die Fluggäste von dem Streik betroffen sein werden, steht noch nicht fest. Auch ob der Ausstand bereits in der Früh beginnt, ist noch unklar. Zuletzt war das Bodenpersonal von Deutschlands größter Fluggesellschaft vor genau einer Woche in einen eintägigen Warnstreik getreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 18:45 Uhr