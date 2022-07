Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal für übermorgen zu Warnstreiks auf

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Bodenbeschäftigten der Lufthansa bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Er beginnt am Mittwochmorgen um 03.45 Uhr und endet am Donnerstag um 6 Uhr in der Früh. Das teilte Verdi mit. Betroffen sind demnach alle Standorte - unter anderem Frankfurt, München, Berlin und Köln/Bonn. Nach Angaben der Gewerkschaft wird das auch zu Flugausfällen und Verspätungen führen. Für die Fluglinie kommt der Streik zu einem ungünstigen Zeitpunkt mitten in den Sommerferien. Seit Wochen kämpft die gesamte Luftfahrtbranche mit erheblichem Personalmangel. Mit dem Warnstreik soll der Druck vor den nächsten Verhandlungen Anfang August erhöht werden. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Geld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 16:00 Uhr