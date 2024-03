Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal ab Donnerstag Streik auf

Frankfurt am Main: Kunden der Lufthansa müssen sich Ende der Woche auf Flugausfälle einstellen. Nach Gewerkschaftsangaben soll der Arbeitskampf in den passagiernahen Bereichen am Donnerstagmorgen um 04.00 Uhr beginnen und am Samstagmorgen gegen 7 Uhr enden. Verdi-Verhandlungsführer Reschinsky sagte, die Konzernführung habe keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt, deshalb müsse der Druck jetzt erhöht werden. Die Gewerkschaft hatte vergangene Woche bereits kurzfristig das Bodenpersonal in einigen Konzernbereichen zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. An insgesamt sieben deutschen Flughäfen waren deshalb ein Großteil der Lufthansa-Flüge ausgefallen.

