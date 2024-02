Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal ab Dienstag zu neuem Warnstreik auf

Berlin: Passagiere der Lufthansa müssen sich erneut auf hunderte Flugausfälle an mehreren deutschen Airports einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstagmorgen das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik aufgerufen, an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Der bis Mittwochmorgen geplante Warnstreik wird mehr als 100.000 Fluggäste betreffen. Die Lufthansa arbeite aktuell an einem Sonderflugplan, der zeitnah veröffentlicht werde. Laut dem Unternehmen soll der insgesamt 35-stündige Warnstreik bereits morgen Abend ab 20 Uhr unter anderem im Cargo- und Technikbereich beginnen. Hintergrund sind die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die nach Angaben von Verdi rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Morgen um Mitternacht endet der dreitägige Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover. Der Ausstand der Vereinigung Cockpit hatte zu Flugausfällen in Frankfurt und München geführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 20:00 Uhr