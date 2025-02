Verdi ruft in Bayern zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

München: Ob bei der Stadtverwaltung, der Müllabfuhr oder in Kitas: In zahlreichen bayerischen Städten sind für heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt, zum Beispiel in Bamberg, Coburg, Passau oder Nürnberg. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Erste Beratungen waren im Januar ergebnislos zu Ende gegangen. Verdi fordert unter anderem: 8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem will die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage, um Beschäftigte zu entlasten.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.02.2025 12:00 Uhr