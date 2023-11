Verdi ruft Handel zu Black Friday zu Warnstreik auf

Nürnberg: Zum heutigen Black Friday ruft die Gewerkschaft Verdi wegen des Tarifstreits mehr als 80 Handelsbetriebe in Bayern zu Warnstreiks auf. Davon betroffen sind Unternehmen in Mittel- und Oberfranken, aber auch in Ostbayern. Insbesondere Lebensmittelversorger seien zur Streik-Teilnahme aufgerufen: unter anderem Edeka-Filialen in Regensburg sowie die Edeka-Zentrallager in Sachsen bei Ansbach und Schwabach. Zudem sollen Mitarbeitende der H&M-Filialen etwa in Nürnberg, Fürth und Erlangen die Arbeit niederlegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 09:45 Uhr