Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi ruft für Freitag zu Warnstreiks im ÖPNV auf

München: Der Öffentliche Nahverkehr wird am Freitag vielerorts weitgehend stillstehen. Die Gewerkschaft verdi hat in sechs Bundeländern zu Warnstreiks aufgerufen, auch in Bayern. Betroffen ist der Nahverkehr im Großraum Nürnberg, sowie in Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg, Landshut und Bayreuth. In München soll der Warnstreik bereits am Donnerstagfrüh beginnen. Ausgenommen sind die S-Bahnen, da sie zur Deutschen Bahn gehören. Auch andere Bereiche des Öffentlichen Dienstes sind in den nächsten Wochen betroffen, wie etwa Stadtverwaltungen, Schifffahrtsämter oder Kitas. Verdi will erst kurzfristig bekanntgeben, wo gestreikt wird. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Das Angebot der Arbeitgeber lehnt Verdi ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2023 21:45 Uhr