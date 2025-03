Verdi ruft für Donnerstag zu Warnstreik in Kliniken auf

Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks auf: Betroffen sind am Donnerstag Kliniken und Pflegeheime in ganz Deutschland. Die Gewerkschaft will damit ihre Forderungen in der aktuellen Tarifauseinandersetzung mit Bund und Ländern untermauern. Verdi verlangt für die Beschäftigten acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

