Verdi ruft für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks bei der MVG auf

Nachrichtenarchiv - 28.02.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Für Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik bei der Münchner Verkehrsgesellschaft aufgerufen. Die Aktion soll übermorgen beginnen und bis Freitag Nacht dauern. Bestreikt werden U-Bahnen, Straßenbahnen und die Buslinien im Ballungsraum. Allerdings gehören etwa die Hälfte der Busse privaten Betreibern, die kann Verdi nicht bestreiken, weil sie einen eigenen Tarifvertrag haben. Die Arbeitsniederlegungen stehen im Zusammenhang mit dem festgefahrenen Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. In mehreren Bundesländern gibt es Aktionen, in Bayern liegt der Schwerpunkt heute in Oberfranken und Schwaben. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das Angebot der Arbeitgeber liegt deutlich darunter. Ende März wird weiterverhandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2023 10:45 Uhr