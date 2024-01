Verdi ruft Flughafen-Sicherheitskräfte übermorgen zu Streiks auf

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi will übermorgen bundesweit Flughäfen bestreiken. Rund 25.000 Beschäftigte im Sicherheitsbereich seien zum Arbeitskampf aufgerufen, teilte Verdi am Nachmittag mit und bestätigte damit einen Bericht des Hessischen Rundfunks. Begründet wird der ganztägige Ausstand mit den stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Gestreikt wird an den Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf; Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main und Stuttgart. Die bayerischen Flughäfen München und Nürnberg sind nicht direkt betroffen, weil dort staatseigene Firmen mit eigenem Tarifvertrag die Kontrollen übernehmen. Dennoch könnten hier die Auswirkungen spürbar sein, weil der Streik den Flugplan bundesweit durcheinander bringen dürfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 17:00 Uhr