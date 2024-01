Verdi ruft Flughafen-Sicherheitskräfte übermorgen zu Streik auf

Berlin: Flugpassagiere müssen sich offenbar auf einen bundesweiten Streik einstellen. Medienberichten zufolge hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Sicherheitskräfte an den Flughäfen dazu aufgerufen, übermorgen die Arbeit niederzulegen. Nach Angaben des Hessischen Rundfunks soll der Ausstand in der Früh beginnen und bis Mitternacht dauern. Beteiligen sollen sich rund 25.000 Beschäftigte. Von Verdi gibt es bislang keine Stellungnahme. Die Gewerkschaft will sich am Nachmittag dazu äußern. Bereits im vorigen Jahr hatte das Sicherheitspersonal mit Streiks die Flughäfen weitgehend lahmgelegt. Bei den Tarifverhandlungen von Arbeitgebern und Gewerkschaft hat es bislang kein Ergebnis gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 15:00 Uhr