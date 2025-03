verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks auf

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes heute und morgen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdienste und Kitas. Generell soll vor allem in Berufen gestreikt werden, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, heißt es von Verdi. Anlass ist der sogenannte Equal Pay Day am Freitag. Betroffen sind aber auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes von der Autobahnmeisterei bis zur Wasserwirtschaft. Vielerorts sind Kundgebungen geplant, zum Beispiel in Bayreuth, Ingolstadt und Nördlingen. Kommende Woche sollen die Streiks ausgeweitet werden. Verdi fordert höhere Löhne und Zuschläge für belastende Arbeitszeiten sowie zusätzliche freie Tage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2025 04:00 Uhr