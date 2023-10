Verdi ruft bundesweit zu Streiks im Handel auf

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi ruft für heute wieder bundesweit zu Streiks im Handel auf. Erwartet werden zehntausende Teilnehmende. Verdi kritisiert, dass es nach über einem halben Jahr Tarifverhandlungen weder einen Tarifabschluss noch ein verbessertes Angebot von den Arbeitgebern gebe. Für den Einzelhandel forderte die Gewerkschaft 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde, mindestens aber 13,50 Euro. Im Groß- und Außenhandel verlangt Verdi eine Lohnerhöhung von 13 Prozent beziehungsweise 425 Euro mehr im Monat. Die nächsten Verhandlungsrunden finden im Groß- und Außenhandel am Montag in Hessen und für den Einzelhandel am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 10:00 Uhr