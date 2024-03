Verdi ruft Bodenpersonal der Lufthansa zur Arbeitsniederlegung auf

Frankfurt: An deutschen Flughäfen drohen Ende der Woche erneut Flugausfälle und Verzögerungen. Verdi rief das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks auf. Damit will die Dienstleistungsgewerkschaft vor der geplanten fünften Tarifrunde in einer Woche den Druck auf die Fluggesellschaft erhöhen. Die Airline will am Donnerstag ihre Bilanz für 2023 vorlegen. Verdi-Verhandlungsführer Reschinsky sagte, es sei nicht vermittelbar, dass der Konzern ein Rekordjahresergebnis verkünden werde, die Boni für Vorstände ordentlich anhebe und Beschäftigte am Boden nicht mehr wüssten, wie sie in den teuersten Städten Deutschlands über die Runden kommen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 17:00 Uhr