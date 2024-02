Verdi ruft Bodenpersonal der Lufthansa zum Streik auf

Frankfurt am Main: Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen aufgerufen. Er beginnt um 4 Uhr Früh und dauert insgesamt 27 Stunden. Bestreikt werden die Lufthansa-Standorte Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Mehr als 100.000 Passagiere sind von Flugstreichungen und Umbuchungen betroffen. Allein an den Drehkreuzen Frankfurt und München fallen 80 bis 90 Prozent der Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 02:00 Uhr