Verdi ruft Bodenpersonal der Lufthansa zu Warnstreiks auf

Frankfurt am Main: Auch im Flugverkehr kommt es seit dem frühen Morgen zu Einschränkungen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik bis Samstagfrüh aufgerufen. Nach Angaben der Airline können in diesem Zeitraum nur etwa zehn bis 20 Prozent der geplanten Flüge stattfinden. An mehreren Flughäfen gibt es zudem einen Warnstreik der Luftsicherheitskräfte, unter anderem in Frankfurt am Main.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2024 04:00 Uhr