Verdi ruft Beschäftigte in zahlreichen bayerischen Städten zum Warnstreik auf

Augsburg: Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitsgebern des öffentlichen Dienstes kommt es heute in mehreren bayerischen Städten zu Warnstreiks. In Augsburg beispielsweise sollen heute ganztägig keine Mülltonnen geleert werden. Im Allgäu sind laut einer Mitteilung von Verdi alle Bereiche betroffen, darunter Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Bauhöfe und Kommunen sowie die Stadtverwaltungen und Landratsämter. Mit Einschränkungen ist etwa auch in Bamberg, Straubing, Garmisch-Partenkirchen zu rechnen. Verdi fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 06:00 Uhr