Verdi ruft Amazon-Beschäftigte zu Arbeitsniederlegung auf

Augsburg: Anlässlich des sogenannten "Black Friday" heute hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Amazon-Konzerns zum Warnstreik aufgerufen. In zehn der 20 Lager- und Versandzentren in Deutschland soll es Arbeitsniederlegungen geben. So wird in Graben bei Augsburg seit Beginn der Frühschicht gestreikt. Der Ausstand sei Teil des internationalen Aktionstages "Make Amazon Pay", erklärte der Streikleiter in Graben, Gürlebeck. Die Gewerkschaft wolle ein Zeichen gegen drohende Altersarmut setzen. Denn durch steigende Energie- und Lebensmittelpreise bleibe bei den Beschäftigten am Monatsende kein Geld mehr übrig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 09:00 Uhr