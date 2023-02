Verdi verlangt mindestens 500 Euro mehr für Beschäftigte im ÖD

Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Die Gewerkschaft Verdi will bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst vor allem mehr Geld für Niedrig-Verdiener erreichen. Verdi-Chef Werneke sagte im ARD-ZDF-Morgenmagazin, die wichtigste Forderung bei den Gesprächen heute sei ein Mindestbetrag von 500 Euro. Beschäftigte in der Abfallwirtschaft oder Busfahrer bräuchten einen Inflationsausgleich. Die Gespräche gehen heute in Potsdam in die zweite Runde. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb verlangen 10,5 Prozent mehr Einkommen bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 10:00 Uhr