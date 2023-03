Verdi-Mitglieder stimmen für unbefristeten Streik bei der Post

Meldungsarchiv - 09.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bonn: Die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi bei der Deutschen Post haben für einen unbefristeten Streik gestimmt. Der Gewerkschaft zufolge sprachen sich in einer Urabstimmung knapp 86 Prozent der Befragten dafür aus. Damit wurde das Tarifangebot der Deutschen Post abgelehnt. Diese stehe jetzt in der Verantwortung, durch ein besseres Angebot einen unbefristeten Streik noch abzuwenden, erklärte die Gewerkschaft. Die Post nannte ihr Angebot das finanziell umfangreichste in der Geschichte des Unternehmens und eine Grundlage, sich zu einigen. Streiks seien weder im Interesse der Post-Kunden noch ihrer Beschäftigten. Verdi fordert für die rund 160.000 Beschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Post bietet eine stufenweise Erhöhung um 11,5 Prozent und eine Laufzeit von zwei Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 22:00 Uhr