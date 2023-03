Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi legt Nahverkehr lahm und kündigt weitere Streiks an

München: Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst setzt die Gewerkschaft Verdi die Warnstreik-Welle fort. Nächste Woche sollen die Beschäftigten in bayerischen Krankenhäusern und Stadtwerken die Arbeit niederlegen. Auch für Verwaltungsbehörden, Straßenreinigung und Müllabfuhr gibt es Streikaufrufe Am kommenden Mittwoch, dem Internationalen Frauentag, ruft Verdi dann bundesweit zum Warnstreik in Kindertagesstätten, Horten und sozialen Einrichtungen auf. Das betrifft allerdings nur Kitas in kommunaler Trägerschaft. Heute hatte Verdi den öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten weitgehend lahmgelegt. U-Bahnen und Trambahnen blieben fast überall in den Depots. Busse fuhren nur, soweit die Linien nicht von den Städten betrieben werden. Gleichzeitig hatte die Bewegung "Fridays For Future" zum globalen Klimastreik aufgerufen. Zur größten bayerischen Kundgebung in Nürnberg kamen nach Schätzungen der Gruppe 2.000 Menschen, die Polizei zählte rund 1.000 Teilnehmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 15:00 Uhr