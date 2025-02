Verdi kündigt weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst an

München: Wer nächste Woche einen Termin bei der Verwaltung hat, könnte vor verschlossener Tür stehen: Die Gewerkschaft Verdi hat zu neuen Warnstreiks aufgerufen. Tausende Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst wollen ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind zahlreiche Städte und Kommunen in Bayern. Auch bei der Straßenreinigung, in kommunalen Kliniken oder in Kitas kann gestreikt werden. Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld mindestens aber 350 Euro mehr im Monat.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.02.2025 19:00 Uhr