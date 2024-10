Verdi kündigt Streiks im öffentlichen Regionalverkehr an

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr in mehreren Bundesländern angekündigt. In der kommenden Woche soll es erste Aktionen in einzelnen Unternehmen geben. Nach BR-Informationen ist in Bayern davon nur die Kahlgrundbahn von Kahl am Main nach Schöllkrippen am Rand des Spessarts betroffen. Die Tarifverträge bei den allermeisten anderen Nahverkehrs-Betrieben laufen noch bis Jahresende.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2024 03:00 Uhr