Verdi kündigt Mitgliederbefragung zu kürzeren Arbeitszeiten an

Berlin: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fasst für anstehende Tarifverhandlungen kürzere Arbeitszeiten ins Auge. Verdi-Chef Werneke kündigte in der Neuen Osnabrücker Zeitung an, die Mitglieder zu diesem Thema zu befragen. Im Vergleich zur Privatwirtschaft gebe es im öffentlichen Dienst längere Arbeitszeiten, so Werneke. In manchen Bereichen seien kaum Bewerber auf offene Stellen zu bekommen. - Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten bei gleichem Lohn ist aktuell der Knackpunkt im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. Die GDL hat die Verhandlungen gestern für gescheitert erklärt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 03:00 Uhr