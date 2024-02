Verdi kündigt für kommende Woche Streiks im ÖPNV an - Bayern nicht betroffen

Berlin: In der kommenden Woche wird es wieder Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr geben; nur nicht in Bayern. Die Gewerkschaft Verdi hat mitgeteilt, dass die Arbeitskämpfe je nach Region an unterschiedlichen Tagen stattfinden sollen. Hauptstreiktag ist der 1. März, für den allerdings auch Fridays For Future zahlreiche Demonstrationen gegen die Klimakrise plant. Grund für die ÖPNV-Streiks sind laut Verdi die weiter stockenden Tarifverhandlungen. Wie Verdi-Vize Behle sagte, hätten die vereinzelten Warnstreiks und die bundesweit organisierte Streikaktion am 2. Februar nichts bei den Arbeitgebern bewirkt. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit parallel in allen Bundesländern, in Bayern ist der Tarifvertrag aber nicht gekündigt.

