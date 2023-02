Verdi kündigt für Freitag einen ganztägigen Streik an den großen Flughäfen an

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Erdbeben-Toten auf mehr als 40.000 gestiegen

Istanbul: Gut eine Woche nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf mehr als 40.000 gestiegen. Allein in der Türkei liege die Zahl bei mehr als 35.000, sagte Präsident Erdogan. Aus Syrien wurden zuletzt knapp 6.000 Tote gemeldet. Um die Überlebenden dort zu unterstützen, haben die Vereinten Nationen ihre Mitgliedsländer um Unterstützung gebeten: Mit knapp 400 Millionen Dollar könnten fast fünf Millionen Menschen in Syrien ein Vierteljahr lang versorgt werden, sagte Generalsekretär Guterres. - Auch die Weltgesundheitsorganisation ruft zu wirksamerer Hilfe für die Erdbeben-Opfer auf. Ihr Europa-Direktor Kluge sprach von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert. Der Bedarf an Hilfe sei riesig und wachse mit jeder Stunde. Auch der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mogge, sagte, die bisherigen Anstrengungen reichten bei weitem nicht aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2023 19:00 Uhr