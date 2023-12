Verdi kündigt Einzelhandel-Streik im Weihnachtsgeschäft

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi droht im Tarifstreit des Einzelhandels mit Arbeitsniederlegungen im Weihnachtsgeschäft. Verdi-Chef Werneke hat in der "Augsburger Allgemeinen" betont, man sei verhandlungsbereit, wenn es aber zu keinem Abschluss komme, gingen die Streiks auch im Weihnachts- und Nachweihnachtsgeschäft weiter. Verdi fordert für die Mitarbeiter mindestens 2 Euro 50 mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber boten zuletzt zehn Prozent mehr plus Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Die Verhandlungen betreffen Millionen Beschäftigte. Für heute sind Verdi-Mitglieder in Bayern zum Streik aufgerufen. Unter anderem trifft es wieder Zentrallager, etwa von Edeka in Marktredwitz und Schwabach.

