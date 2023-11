Verdi kündigen Streiks an bayerischen Hochschulen an

Augsburg: Weil die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder stocken, ruft die Gewerkschaft verdi morgen zu Warnstreiks an bayerischen Universitäten auf. In Augsburg sollen von halb sieben bis Mitternacht Beschäftigte, Azubis und auch Studierende die Arbeit niederlegen. Am Mittag ist eine Kundgebung geplant. Weiterer Schwerpunkt ist die Oberpfalz. Betroffen sind unter anderem die Universität Regensburg und der Technologiecampus in Cham. Die Verwaltung, Mensen und Cafeterias bleiben voraussichtlich geschlossen. Verdi will 10, 5 Prozent Lohnerhöhung für die Mitarbeiter durchsetzen und einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 15:30 Uhr