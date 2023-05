Verdi droht mit weiteren Streiks im bayerischen Nahverkehr

Meldungsarchiv - 16.05.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Fahrgäste im bayerischen Nahverkehr müssen mit weiteren Warnstreiks rechnen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Abend mitteilte, will sie mit den Aktionen Bewegung in die laufenden Tarifverhandlungen bringen. Sie ließ jedoch noch offen, wo, wann und in welchem Umfang Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Möglich seien auch kurzfristig angekündigte Aktionen. Unter den Tarifvertrag Nahverkehr fallen in Bayern knapp 7.000 Beschäftigte. Fünf Verhandlungsrunden blieben bislang ohne Ergebnis. Verdi fordert deutlich höhere Vergütungen für die Beschäftigten und eine kurze Laufzeit des Tarifvertrags.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2023 21:15 Uhr