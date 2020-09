Verdi droht mit neuen Warnstreiks im Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi hat mit weiteren Streiks im öffentlichen Personen-Nahverkehr gedroht. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle rief die kommunalen Arbeitgeberverbände dazu auf, bis Freitagmorgen zu signalisieren, dass über einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag verhandelt wird. Anderenfalls kündigte Behle weitere Streiks bei Bussen und Bahnen an - so wie gestern. Heute streikt unter anderem in Teilen Ober- und Unterfrankens das Personal von Kliniken. Auch in München sind Beschäftigte von Krankenhäusern und einige Kita-Mitarbeiter im Ausstand. Sie fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 14:00 Uhr