Verdi droht mit Gewerkschaftsprotesten

Nachrichtenarchiv - 02.09.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor den entscheidenden Beratungen der Bundesregierung über das dritte Entlastungspaket droht die Gewerkschaft Verdi mit deutschlandweiten Protesten. Diese würden notwendig, falls die Bürger nicht ausreichend entlastet würden, sagte Verdi-Chef Werneke der "Augsburger Allgemeinen". Er forderte den Staat auf, in diesem Jahr noch einmal 20 bis 30 Milliarden Euro mehr in die Hand zu nehmen. Es sei höchste Zeit, dass die Regierung ein wirksames Konzept zu Bekämpfung des Energiepreis-Schocks für die Bevölkerung vorlege. Werneke warnte zudem vor einer Belastung für die Demokratie. Außerdem forderte der Verdi-Chef neben dem Energiegeld eine Direktzahlung von 500 Euro und einen Energiepreisdeckel für Gas und Strom. Auch Linke und AfD haben angekündigt, Proteste zu organisieren. Laut Grünen-Chefin Lang will die Bundesregierung das dritte Entlastungspaket noch in dieser Woche beschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2022 09:00 Uhr