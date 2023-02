Verdi-Chef Werneke kündigt neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst an

Kurzmeldung ein/ausklappen Solidaritätsbekundungen in ganz Deutschland

Berlin: In ganz Deutschland wird heute an den Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erinnert. In Berlin kommt im Schloss Bellevue die Staatsspitze zu einer zentralen Veranstaltung zusammen. Eingeladen dazu haben Bundespräsident Steinmeier und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev. - Auch in Bayern sind etliche Veranstaltungen geplant. In München etwa wird Oberbürgermeister Reiter eine Rede halten; an öffentlichen Gebäuden wird die ukrainische Flagge gehisst. In Schwaben setzen die Kirchen ein Zeichen für den Frieden mit Gebeten und Glockenläuten. In Nürnberg finden verschiedene Solidaritätsbekundungen statt, beispielsweise am Abend mit Lichtern auf dem Kornmarkt. Seit Beginn des Krieges suchten mehr als 150.000 Menschen aus der Ukraine Schutz in Bayern.

