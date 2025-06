Verdi-Chef Werneke fordert Entlastungen für Kommunen

Berlin: Verdi-Chef Werneke hat vor einer Benachteiligung der Kommunen gewarnt. In einem Brief an die Ministerpräsidenten der Länder schreibt Werneke, dass die Kommunen im Fall der von der Bundesregierung geplanten Steuersenkungen einen finanziellen Ausgleich bekommen müssten. Steuerlichen Entlastungen ohne Ausgleich könnten zu einem Risiko für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den demokratischen Zusammenhalt unserer Gesellschaft werden, schreibt Werneke. Bund und Länder beraten morgen über die Auswirkungen des Investitionsprogramms, mit dem die lahmende Wirtschaft angekurbelt werden soll.

