Verdi-Chef Werneke erhöht Druck auf Arbeitgeber

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi erhöht vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst noch einmal den Druck auf Bund und Kommunen. In einem Interview sagte Gewerkschafts-Chef Werneke, bis Freitag komme es zu Arbeitskampfmaßnahmen in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes, von der Abfallentsorgung bis zu den Wasserstraßen. Werneke verteidigte auch die bevorstehenden Warnstreiks an elf Flughäfen, von denen am Montag hunderttausende Fluggäste betroffen sein werden. In Bayern und den angrenzenden Bundesländern werden die Flughäfen in München, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig bestreikt. Die Gewerkschaft fordert für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Außerdem verlangt Verdi drei zusätzliche freie Tage.

