Verdi-Chef spricht sich gegen Industriestrompreis aus

Berlin: Verdi-Chef Wernecke hat sich gegen einen Industriestrompreis ausgesprochen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen müssten bei einem staatlich gedämpften Strompreis einbezogen werden. Laut Wernecke hätte es eine enorme Sprengkraft, wenn ein Bürger, der mit dem gesetzlichen Mindestlohn gerade so über die Runden kommt, für seinen Strom 35 Cent die Kilowattstunde zahlt, während die Großindustrie nur 5 oder 6 Cent zahlt. Die Strompreise müssten weiter gedämpft werden, so der Gewerkschafter, aber auf keinen Fall nur für die Industrie. Das wäre sozialpolitisch nicht verantwortbar, so Wernecke. In der Ampel-Koalition wird seit Monaten über einen Industriestrompreis diskutiert, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu sichern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2023 02:00 Uhr